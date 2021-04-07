Рига, , 13:52 — REGNUM В Латвии со среды, 7 апреля, вступило в силу окончание режима чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией коронавируса.

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Об этом говорится в пресс-релизе правительства Латвии. Также подробно объясняются новые правила работы и деятельности государственных, муниципальных и частных учреждений и организаций. Как следует из документа, большинство кардинальных ограничений при этом сохранится.

Так, по-прежнему действует требование носить маски во всех общественных местах, где находится более одного человека, в том числе на рабочих местах. Частные мероприятия и собрания по-прежнему запрещены, а встречи на свежем воздухе разрешены группами до 10 человек и в рамках двух семей. Сохранилось прежнее требование об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 50% его вместимости.

Ограничения по-прежнему будут действовать в сфере красоты, здоровья и развлечений, включая детские мероприятия. В отношении музеев сохраняется требование о том, что возможны только индивидуальные посещения экспозиций под открытым небом. Культурные и выставочные площадки также останутся закрытыми, за исключением выдачи книг в библиотеках и музейных зон под открытым небом.

Заведения общепита по-прежнему смогут продавать еду только навынос. С 7 апреля работать смогут магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 квадратных метров. Однако в таких центрах могут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины товаров для животных, магазины предметов гигиены, книжные магазины и места предоставления услуг.

По-прежнему запрещены массовые развлекательные мероприятия.