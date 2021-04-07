Пенза, , 14:13 — REGNUM В Пензе с 3 апреля разыскивался молодой человек 2000 года рождения. О его пропаже в правоохранительные органы заявила мать.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, тело разыскиваемого мужчины было обнаружено в Пензе днем 6 апреля в ручье на участке местности по улице Гагарина. При внешнем осмотре повреждений на теле погибшего не выявлено. Точную причину гибели пензенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее решение.

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