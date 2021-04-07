Сеул, , 14:01 — REGNUM Представители Южной Кореи и Афганистана провели 7 апреля первые политические консультации на высоком уровне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, с южнокорейской стороны во встрече принял участие специальный представитель по Афганистану и Пакистану Ли Гён Чхоль, а с афганской — заместитель министра иностранных дел Мирвайс Наб.

Известно, что представители двух стран обсудили усилия по достижению мира и восстановления Афганистана.

Между тем, во второй половине дня замглавы МИД Афганистана встретился со вторым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Муном. В ходе встречи представители двух стран обсудили борьбу с пандемией коронавируса, пути содействия гендерному равенству, а также проекты по обмену опытом в области экономического развития.