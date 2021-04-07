Москва, , 14:05 — REGNUM Главное управление СК РФ завело два уголовных дела по факту двух происшествий, в которых пострадали мирные жители Донбасса. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба комитета.

«Как полагает следствие, представители вооружённых сил Украины и других воинских формирований в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке страны активно применяют тактику минирования территорий в районах расположения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что речь идёт о ранении 65-летней жительницы посёлка Зайцево в ДНР, которая пострадала в результате взрыва ранее не разорвавшегося боеприпаса. Кроме того, 6 апреля 2021 года двое подростков подорвались на неизвестном устройстве в районе Славяносербска (ЛНР).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанных преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к их совершению», — добавили в СК РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва погиб подросток 2004 года, второй юноша получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

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