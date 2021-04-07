Москва, 7 апреля 2021, 14:05 — REGNUM Главное управление СК РФ завело два уголовных дела по факту двух происшествий, в которых пострадали мирные жители Донбасса. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба комитета.
В ведомстве рассказали, что речь идёт о ранении 65-летней жительницы посёлка Зайцево в ДНР, которая пострадала в результате взрыва ранее не разорвавшегося боеприпаса. Кроме того, 6 апреля 2021 года двое подростков подорвались на неизвестном устройстве в районе Славяносербска (ЛНР).
Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва погиб подросток 2004 года, второй юноша получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.
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