Москва, , 13:50 — REGNUM Причины увеличения ВВП России на 3,8%, а не на 3%, как предполагалось ранее. — начало массовой вакцинации населения от коронавируса, а также рост мировых цен на нефть. Плюс в 2021 году позитивное влияние на экономику способно оказать усиление инвестиционной активности бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Напомним, по итогам 2020 года экономика России сократилась на 3,1%. При этом ранее эксперты МВФ прогнозировали более глубокий спад — вблизи 3,6%. То есть по итогам года экономика России выйдет на докризисный уровень.

Стоит согласиться с данной точкой зрения. Рост ключевой ставки Банка России не будет серьезным тормозом восстановления экономики. Наоборот, он затормозит отток капитала и привлечет новые инвестиции в Россию.

Недавно ключевая ставка была повышена с 4,25% до 4,5%. Банк России 23 апреля, вероятно, повысит ставку на 0,5%, с 4,5% до 5%. На конец текущего года мы оцениваем ключевую ставку в 6%.

Отметим также, что в феврале 2021 года уровень безработицы снизился с 5,8% до 5,7%. При этом с точки зрения экономической теории естественным уровнем безработицы считается 6%.

Может ли что-то помешать данному оптимистичному сценарию? Такой риск есть, и он находится за пределами России.

Это повторение истории 2008 года с Lehman Brothers, которая обрушит стоимость финансовых активов и цены на нефть. Ситуация в глобальных финансах вызывает достаточно серьезные опасения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост ВВП России в 2021 году составит 3,8%. Такой прогноз дал Международный валютный фонд (МВФ), улучшив оценку экономического развития страны на 0,8% по сравнению с январскими ожиданиями.

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