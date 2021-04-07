Берлин, , 14:00 — REGNUM Кабриолет Mercedes SL нового поколения будет выпускаться под брендом Mercedes-AMG. Об этом сообщает издание Car and Driver со ссылкой на руководителя подразделения AMG Филиппа Шимера.

Кабриолет заменит в модельной линейке модель AMG GT, которая продаётся на мировом рынке с 2016 года.

В итоге на авторынке компанией будут представлены всего две спортивные модели: Mercedes-AMG GT и кабриолет Mercedes-AMG SL.

По словам Шимера, новое авто будет собрано на той же «тележке» и получит те же моторы, что и популярный спорткар GT. Кроме этого, в гамме двигателей Mercedes-AMG SL может появиться «мягкий гибрид» и подключаемый гибрид на 800 «лошадей».

Mercedes-AMG SL будет иметь четырехместную компоновку и систему полного привода в качестве дополнительной опции.

Дата премьеры нового AMG SL пока не сообщается.

Ранее в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус» сообщили, что продажи седана Mercedes-Benz C-Class нового поколения начнутся в РФ в середине лета 2021 года.

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