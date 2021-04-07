Воронеж, , 13:49 — REGNUM Бомбардировщик Су-24М доставлен в село Новая Усмань Воронежской области с воронежского военного аэродрома «Балтимор» в ночь на 7 апреля для установки в музее военной техники под открытым небом на Аллее Героев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района.

Перед транспортировкой самолёта с него сняли вертикальное оперение и навесное оборудование, были сложены крылья. Несмотря на то, что бомбардировщик доставляли в Новоусманский район глубокой ночью, момент его проезда по трассе попал на камеры очевидцев, а затем и в соцсети.

Тактический фронтовой бомбардировщик СУ-24М будет доукомлектован и установлен в музее военной техники под открытым небом на Аллее Героев, который постепенно создает администрация Новоусманского района. Открытие намечено на 9 апреля в преддверии Дня космонавтики. Ранее в музее уже были установлены БТР-60БП и танк Т-80Б.

До того. как стать музейным экспонатом, бомбардировщик СУ-24М совершил около 200 боевых вылетов, его экипажи выполняли различные задачи в ходе обеих контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. На этой машине в разное время летали Герои Российской Федерации Юрий Ероховец и Николай Шпитонков.