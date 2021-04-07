Москва, , 14:03 — REGNUM Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная к Всемирному дню здоровья, стартовала 7 апреля. Об этом говорится в сообщении общественного движения «Волонтеры-медики» — одного из организаторов акции.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

«Всероссийская акция «Будь здоров!» нацелена на формирование грамотного представления о здоровье и навыков ЗОЖ», — сообщают организаторы.

В рамках акции, которая продлится до 10 апреля, волонтёры проведут флешмобы, зарядки, челленджи, мастер-классы и интерактивные сессии, футбольные, волейбольные, баскетбольные матчи.

Местом старта акции выбран Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава РФ. Там пройдёт наиболее масштабное мероприятие — фестиваль «Будь здоров! FEST».

Кроме того, работники различных сфер могут принять участие во флешмобе «ЗОЖ для разных профессий». Для этого нужно записать короткое видео с рассказом о поддержании своей физической формы и здоровья.

Также запланирован всероссийский классный час по формированию культуры здорового образа жизни. Серия мероприятий продлится до 17 апреля, уточняет пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, для школьников подготовлены интерактивные уроки, задания, игры и викторины, посвящённые правильному отношению к своему здоровью, питанию, образу жизни. Они пройдут во всех российских регионах.