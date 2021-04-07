Калуга, 7 апреля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Жители Калужской области в возрасте 15 и более лет оценили состояние своего здоровья как очень хорошее — 3,6%, хорошее — 43,6%, удовлетворительное — 41,4%, плохое — 10,3% и очень плохое — 1,1%. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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Доля лиц, прошедших диспансеризацию в последние два года, составила среди мужчин 41,6%, женщин — 48%. Доля населения с удовлетворительной приверженностью здорового образа жизни (удовлетворительная приверженность — отсутствие курения, при не соблюдении одного из условий высокой приверженности): мужчины — 34,5%, женщины — 65,5% (в РФ мужчины — 32,9%, женщины — 54,4%; в ЦФО мужчины — 31,3%, женщины — 51,9%). Мужчин, не употребляющих табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия, — 57,8%, а среди женщин доля таких людей составляет 90,3% (в РФ мужчин — 60,9%, женщин — 89,4%; в ЦФО мужчин — 61,6%, женщин — 89,2%).

Обследование показало достаточно низкую долю населения, потребляющих ежедневно не менее 400 граммов овощей и фруктов: мужчины — 2,2%, женщины — 3,1%(в РФ мужчины — 12,1%, женщины — 13,1%; в ЦФО мужчины — 9,9%, женщины — 11,2%). Доля людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом, составила в Калужской области среди мужчин 23,7%, женщин — 18,1% (в РФ мужчин — 24,8%, женщин — 22,5%; в ЦФО мужчин — 31,8%, женщин — 27,9%). Занимаются физической культурой и спортом в организованной форме 9,3% мужчин, женщин — 9,7% (в РФ мужчин — 16%, женщин — 12,8%; в ЦФО мужчин — 19%, женщин — 15,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Он учреждён в 1950 году, спустя два года после образования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).