Челябинск, , 13:48 — REGNUM В Челябинской области жители двух населённых пунктов пожаловались на фекалии в питьевой воде. Об этом они сообщили в соцсетях.

В частности, речь идёт о посёлке Берёзовка в Увельском районе. Граждане считают, что в водное сооружение попали отходы с одной из агрофирм.

«Весна внесла свою лепту и теперь из кранов жителей вода с «ароматом фекалий». Просим Вас провести проверку и наказать виновных», — написала одна из гражданок в паблике «Текслер, помоги!».

Также на качество воды жалуются жители одного из населённых пунктов в Еманжелинском районе. Прокуратура области уже начала проверку.