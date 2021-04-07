Москва, , 13:55 — REGNUM В ближайшие два-три года Счётная палата РФ собирается проверить все институты развития в стране. Об этом 7 апреля заявил глава ведомства Алексей Кудрин на пленарном заседании в Государственной думе.

«У нас второй год в фокусе Счётной палаты находятся институты развития. Мы собираемся за два-три года пройти все институты», — сказал он.

«Часть наших материалов уже использовалась, например, по ДОМ. РФ правительством сейчас для реорганизации, уточнения задач ДОМ.РФ. В том числе (материалы) повлияли и на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», — также уточнил Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил два варианта роста финансового положения регионов