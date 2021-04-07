Рига, , 13:47 — REGNUM Средний размер пенсий в Латвии среди так называемых «молодых пенсионеров» равен 427 евро и 18 евроцентов. Такие данные привело латвийское издание Latvijas avize, отметив, что подобным термином обозначают тех, кто вышел на пенсию в 2020 году.

Более 5000 таких пенсионеров получают ежемесячную пенсию менее 200 евро. В свою очередь, самую большую пенсию среди «молодых пенсионеров» получают всего 10 человек. Ее размер — от 3900 до 4700 евро, ее получают бывшие высокопоставленные чиновники или политики.

В апреле нынешнего года правительство Латвии приняло решение выплатить единовременное пособие в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 всем пенсионерам страны, его размер — 200 евро.

В СМИ страны раскритиковали равные условия предоставления пособия, отметив, что в Латвии есть бывшие высокопоставленные лица, ныне пенсионеры, получающие немыслимую даже для работающих людей пенсию в 19 600 евро. Принцип социальной справедливости, заложенный в основу действующей пенсионной системы, такой уравниловкой явно нарушен, считают критики решения правительства.