Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об особенностях участия иностранных агентов в выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Появляется разграничение: кандидаты-иноагенты и кандидаты, аффилированные с выполняющим функции иностранного агента лицом.

Сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, а также указываются при информировании о кандидатах, как и в сетевых изданиях и в СМИ. Кроме того, соответствующая информация должна будет размещаться на информационных стендах.

В агитационных материалах такая информация также публикуется, и она «должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15% от площади (объема агитационного материала».

Выступление кандидата-иноагента должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, следует из поправок.

Также запрещается незарегистрированным общественным объединениям, иностранным СМИ, выполняющие функции иностранного агента, а также российским юрлицам, учрежденным такими иностранным СМИ, осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, достижению определенного результата на выборах.

Ряд норм касается пожертвований в избирательные фонды. Так, российским СМИ-иноагентам запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды референдума.

Одновременно предусматривается, что добровольное пожертвование гражданина РФ в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную организацию лично из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

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