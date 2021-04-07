Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM Доступность и эффективность системы здравоохранения Казахстана является государственным приоритетом. Об этом написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. «В нынешних сложных условиях стало ясно, насколько важную роль играет эффективное здравоохранение в жизни всех людей», — написал президент.

Он отметил, что в 2020 году финансирование системы здравоохранения увеличилось в 1,5 раза. Кроме того, с января 2021 года выросла зарплата медицинских работников.

Токаев выразил медика Казахстана благодарность «за их неустанный труд по защите здоровья».