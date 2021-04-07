Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума приняла к сведению отчет Счетной палаты о ее деятельности за 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Парламентарии отметили достижения Счетной палаты РФ в сфере внешнего государственного аудита (контроля) и в развитии эффективного взаимодействия Государственной думы и Счетной палаты РФ при рассмотрении результатов проверок деятельности объектов аудита (контроля) Счетной палаты РФ, формировании подходов к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представлению их результатов в материалах Счетной палаты РФ с указанием основных причин нарушений системного характера, анализом возникающих рисков, информацией об исполнении рекомендаций, представлений и предписаний Счетной палаты РФ по устранению выявленных нарушений.

При этом нижняя палата парламента рекомендует аудиторам организовать оценку и мониторинг рисков, возникающих при достижении национальных целей развития РФ, реализации национальных проектов и государственных программ РФ, в рамках аудита реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ.

«Каждый год ставятся новые задачи, и задачи успешно решаются», — отметила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

На 2021 год Госдума предложила Счетной палате провести 37 проверок.