Москва, , 15:41 — REGNUM Персональные данные используются в противоборстве государств друг с другом. Об этом заявил Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в Москве на сессии под названием «Мои персональные данные: чьи они на самом деле?» Первого молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF), который прошел 6 апреля 2021 года на территории «Сколково».

»О какой договоренности между странами может идти речь, если интернет, киберданные, данные человека используются в противоборстве государств друг с другом?» — задал Владимир Кузнецов риторический вопрос.

Он констатировал, что призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о всеобщем перемирии в киберпространстве в эпоху ковида, к сожалению, остался только призывом, хотя к нему присоединились порядка 150 стран.

Владимир Кузнецов находит эту тему довольно сложной, так как в международном формате, по его словам, не удается договориться о международном определении терроризма, а уже дано пора договариваться об определении кибертерроризма. Причина в том, что эти явления затрагивают интересы бизнеса и государства. «Богатые и сильные стали еще богаче и сильнее, а бедные и слабые стали еще беднее и слабее», — объяснил он сложившуюся ситуацию простыми словами.

«Если мы вспоминаем классический капитализм, то мы помним, что в своё время суть капитализма заключалась в том, что рабочий продавал свою рабочую силу, а капиталист её покупал. В нынешнее время человек теряет возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными данными. Его данными пользуются для того, чтобы зарабатывать… Как бы мы ни взывали к морали, как бы мы ни говорили о нарушении прав человека, если предприниматель видит, что его конкурент использует персональные данные для того, чтобы получать прибыль, и у него нет соответствующих ограничителей, он неизбежно будет это делать на местном и глобальном уровне», — заявил директор Информационного центра ООН в Москве

Он привел цитату из доклада ЮНКДАТ, в котором говорилось о новом тоталитаризме со стороны крупнейших интернет-платформ через формирование вкусов и интересов потребителей.

Владимир Кузнецов уверен, что права бизнеса и человека могут быть сохранены при достижении жестких международных договоренностей, которые будут реализовываться национальными государствами.

Напомним, что в 2019 году ООН создала группу высокого уровня, которая разработала рекомендации по цифровым технологиям, в том числе и по персональным данным, а в мае 2020 года Генсек ООН выпустил отдельный доклад «Сотрудничество в цифровую эпоху», где он подчеркнул важность международного диалога по вопросам защиты прав людей в условиях широкомасштабной цифровизации.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД России зафиксировало рост киберпреступности во всех регионах