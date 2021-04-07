Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. За первый год пандемии коронавируса — в 2020 году — Государственной Эрмитаж в Санкт-Петербурге посетили 326 тыс. человек, при этом онлайн-контент учреждения культуры посмотрели 12 млн раз. Об этом 7 апреля сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж

Виртуальный визит в Эрмитаж, который, по мнению Пиотровского — самое лучшее из того, что есть у музея, за год совершили 200 тыс. интернет-пользователей.

«У нас много направлений работы, но самое главное, сегодня, как выясняется, инклюзия, включающая доступность музея для всех категорий людей ‑ и тех, у кого есть физические проблемы, и тех, у кого есть материальные проблемы, — отметил гендиректор Эрмитажа. — Музей это роскошь, музей это подарок. Он доступен всем, но надо понимать, что это не обыкновенное явление, не просто развлечение, это не то же самое, что прийти в кино».

Напомним, с 1 мая 2021 года Эрмитаж расширяет систему льгот при посещении музея.