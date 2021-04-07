Пермь, , 13:42 — REGNUM В Пермском крае выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем днем ранее, сообщает 7 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 52 039 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 2002,1 на 100 тыс. населения. Пермский край занимает 69 ранговое место среди субъектов РФ.

Случаи заражения отмечены во всех муниципальных образованиях края. В Перми выявлено в общей сложности 27 519 фактов заражения (52,9%).

С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции излечились 46 738 пермяков. В COVID-центрах находятся 678 пациентов. Жертвами заболевания стали 2008 человек, в том числе четверо за последние сутки.