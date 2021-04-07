Скопин, Рязанская область, , 13:43 — REGNUM Судья Скопинского районного суда Рязанской области назначил штраф Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», за съёмку в видеоролике.

Штраф в размере 1200 рублей мужчина получил за несоблюдение установленных административных ограничений.

«В период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут… принял участие в массовом мероприятии — в съёмках видеоролика… с очным участием… Тем самым… совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ», — цитирует постановление суда РИА Новости.

Мохов не признал своей вины в нарушении ограничений, подтвердив, что участвовал в съёмках, но не считает это культурно-массовым мероприятием. Суд посчитал, что этот довод несостоятельным, поскольку «массовое мероприятие — это любое организованное собрание людей на возмездной или какой-либо другой основе на открытом пространстве или в помещении, а также подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела и видеозаписью на DVD-диске».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек в Рязани, заточил их в подвал, издевался, морил голодом и насиловал почти четыре года. За это преступление он провёл в колонии строгого режима почти 17 лет и освободился в марте 2021 года.