Пекин, , 13:45 — REGNUM Попытка политизации спорта является противоречащей духу Олимпийской хартии и вредящей интересам атлетов всех стран, а потому международное сообщество этого не примет. Об этом 7 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников (Игр) и международного олимпийского движения», — сказал он, комментируя заявление представителя американского Госдепа о том, что США вместе с союзниками могут бойкотировать зимние Олимпийские игры (ОИ) в Китае в 2022 году.

«Олимпийский комитет США и все международное сообщество не примут этого», — добавил дипломат.

Также Лицзянь указал, что власти Китая намерены вести работу со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы обеспечить успешное проведение в Пекине зимней Олимпиады в 2022 году.

Отметим, 6 апреля The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.

Напомним, позднее представитель американского госдепа Нед Прайс заявил, что решение властей США по поводу бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, назначенных на 2022 год, еще не принято.