Таллин, , 13:37 — REGNUM Парламентская комиссия по культуре одобрила поправки в законы, связанные с образованием в Эстонии, и поддержала изменение условий сдачи выпускных госэкзаменов. Об этом сообщила пресс-служба эстонского парламента Рийгикогу, отметив, что изменения законодательства связаны с эпидемией коронавируса.

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Согласно новым поправкам, выпускные государственные экзамены отменяются, в качестве окончательной оценки деятельности выпускников гимназий страны будут выступать школьные экзамены, а также практическая работа учащихся. Предложение поступило от министра образования и науки Эстонии Лийны Керсна.

По словам председателя комиссии по культуре Ааду Муста, эпидемиологическая ситуация, включая уровень инфицирования в возрастной группе экзаменаторов, остается тревожной. «Неспособность сдать экзамен из-за болезни, вызванной вирусом, или обязательства самоизолироваться не должны быть причиной того, что ученик не может закончить школу», — заявил Муст.

В комиссии признали, что принимаемое решение не идеальное.