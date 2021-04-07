Курск, , 13:36 — REGNUM В Курской области 7 апреля зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 34 тыс. 661 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 490 пациентов, в том числе 110 — за последние сутки. Скончались 607 человек.