Курск, 7 апреля 2021, 13:36 — REGNUM В Курской области 7 апреля зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе был выявлен 34 тыс. 661 заражённый коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 490 пациентов, в том числе 110 — за последние сутки. Скончались 607 человек.