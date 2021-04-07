Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии может обанкротиться одна из старейших сельхозартелей республики «Малалла», зарегистрированная 23 года назад. Информация об иске опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд в отношении сельскохозяйственной артели «Малалла» из Батыревского района вышла чебоксарская компания «Альфа-Агро». Истец просит суд признать артель банкротом, указав требования в размере 2 094 858 рублей 56 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 5 апреля, дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, сельскохозяйственная артель «Малалла» зарегистрирована в деревне Нижнее Атыково Батыревского района в январе 1998 года. Учредителями являются девять человек. Указанный основной вид деятельности — выращивание зерновых культур, в числе дополнительных — 22 вида деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах налоговая служба подала иск в отношении завода ткацких машин, требуя признать его банкротом из-за долга в размере 11 288 781 рубль 74 копейки.

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