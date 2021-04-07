Чайковский, Пермский край, , 13:33 — REGNUM В Пермском крае в отношении администрации Чайковского городского округа возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Поводом стала сделка с муниципальным имуществом, сообщает УФАС по региону.

Мэрия передала одноэтажное здание общей площадью 160,9 квадратных метра, находившееся в муниципальной собственности, муниципальному унитарному предприятию «Чайковское земельное кадастровое бюро» для уставной деятельности. В свою очередь МУП, пребывающая в стадии ликвидации, продало недвижимость за 892 500 рублей, а деньги потратило на собственные нужды.

Антимонопольная служба усмотрела нарушение порядка приватизации. Информация о приватизации здания в прогнозном плане отсутствовал, а передача имущества и его продажа произошла в короткие сроки.

«Подобные действия могут свидетельствовать о том, что администрация Чайковского городского округа передала муниципальное имущество на баланс унитарному предприятию, находящемуся в процессе ликвидации, исключительно с целью последующей продажи указанного имущества заинтересованным лицам в обход публичной процедуры приватизации», — считает заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

По его словам, Чайковскому городскому округу мог быть причинен ущерб в виде не поступивших в бюджет денежных средств, вырученных от реализации имущества. В рамках антимонопольного дела выясняются обстоятельства действий чиновников и мотивы должностных лиц.