Пенза, , 14:12 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 7 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 63,29%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 817,8 тыс. пензенцев, осуществили свыше 871,6 тыс. исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки инфекцию выявили у 101 человека, 11 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей от трех до 17 лет. Лидирует по числу зарегистрированных случаев заражения за сутки Пенза — 54 человека.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 9875 жителей, сняли с коронавирусного учета 101 750 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 7 апреля вакцинацию против COVID-19 в Пензенской области прошли 68 523 человека, оба компонента вакцины получили 40 253 жителя. На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили более 32 тыс. человек.

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