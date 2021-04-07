Самара, 7 апреля 2021, 13:37 — REGNUM Четыре пожара из-за неконтролируемого пала сухой травы произошли 5 апреля и 6 апреля в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в эти дни в результате четырёх пожаров мусора и сухой травы огонь прошёлся площади 0,0765 га.
Отмечается, что в регионе в 2021 году произошло восемь таких пожаров: огонь прошёлся по площади 0,0927 га.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре.