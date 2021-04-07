Самара, , 13:37 — REGNUM Четыре пожара из-за неконтролируемого пала сухой травы произошли 5 апреля и 6 апреля в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в эти дни в результате четырёх пожаров мусора и сухой травы огонь прошёлся площади 0,0765 га.

«Два из них произошли в Тольятти на общей площади 0,07 га, один пожар в Шигонском районе на площади 0,005 га и один пожар в Красноармейском районе на площади 0,0015 га», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в регионе в 2021 году произошло восемь таких пожаров: огонь прошёлся по площади 0,0927 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре.