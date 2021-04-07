Таллин, , 13:31 — REGNUM ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) и эстонская фирма Leonard Weiss OU подписали контракт стоимостью 3,3 млн евро, в соответствии с которым на Балтийском вокзале в столице Эстонии будут построены две новые станционные дороги с платформами.

Об этом говорится в пресс-сообщении Eesti Raudtee, отмечается, что расширение путей вокзала приурочено к 150-летнему юбилею главного железнодорожного вокзала Эстонии.

«Мы очень рады начать работы на Балтийском вокзале, потому что на протяжении десятилетий там не строились новые пути, а последние капитальные ремонтные работы платформ проводились в 2012 году», — заявил руководитель строительного управления Рихо Вяткин.

Работы планируется начать уже во втором квартале нынешнего года. Также объявлено, что масштабные строительные работы на вокзале не помешают регулярному железнодорожному сообщению.