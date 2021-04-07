Берлин, , 13:36 — REGNUM В сети появилось видео испытаний электрического кроссовера Nio ES6 на немецкой трассе «Нюрбургринг». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале автопроизводителя.

После первых четырёх минут заезда в боевом режиме водитель обратил внимание на то, что тормоза китайского кроссовера перегрелись. Это могло произойти из-за включённой системы контроля устойчивости — она подтормаживает проскальзывающие колёса.

Где-то в середине трассы машина немного потеряла мощность, вследствие чего снизилась скорость движения. Это было связано с нагревом аккумулятора — сработала защита от перегрева батареи. Как только температура аккумулятора пришла в норму, то мощность вновь возросла до прежнего уровня.

Ранее компания Renault начала в Румынии тестирование модернизированной версии кроссовера Duster второго поколения. Клиренс у обновлённого авто немного ниже, чем у актуальной модели. Также кроссовер получил удлинённую консоль сзади.

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