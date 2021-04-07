Рига, , 13:28 — REGNUM Несмотря на открытие центров массовой вакцинации от коронавируса и активную информационную кампанию, темп вакцинации в Латвии за прошедшую неделю оказались ниже прежних периодов. Об этом говорится в официальном пресс-сообщении Национальной службы здравоохранения страны.

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Падение темпов вакцинации составило 8%: вакцинировано 21 917 человек, в то время как неделей ранее — 23 967. Первую прививку получили 6,82% населения Латвии, обе — 1,33% населения. Всего в Латвии вакцинировано 129 128 человек (6,8% всего населения).

Почти половина (62 439 человек) всех вакцинированных — жители Латвии старше 60 лет. Прошли как минимум первый этап вакцинации 30 850 работников медицинских учреждений, 7340 пациентов центров социального ухода и 18 015 человек с хроническими заболеваниями.

Ранее министр здравоохранения Латвии Даниель Павлютс заявил, что от вакцины производства AstraZeneca в ходе «пасхальной вакцинации» (2−5 апреля) отказались более 65% людей из списка на вакцинацию. В мае ожидаются крупные поставки вакцины Pfizer, а также поступят вакцины Moderna и Janssen.