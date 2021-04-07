Пятигорск, Ставропольский край, , 13:27 — REGNUM В Ставропольском крае скончалась пациентка одной из частных клиник. Женщина проходила процедуру мезодиссолюции в зоне живота (процедура по похудению) и умерла после нее. По данному факту организована проверка Следственного комитета, сообщили 7 апреля в ведомстве.

Инцидент произошел 20 марта в частной клинике в городе Пятигорске. Врач проводила процедуру 54-летней пациентке, в ходе которой та скончалась. Предварительно считается, что смерть женщины наступила от анафилактического шока.

В настоящее время в отношении генерального директора клиники возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.