Сочи, Краснодарский край, , 13:27 — REGNUM Чемпионат мира по шахматам летом 2021 года состоится в Сочи, сообщили 7 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края. Решение приняла межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований.

«Сочи обладает необходимой инфраструктурой и опытом проведения крупных спортивных соревнований. Здесь чемпионат мира по шахматам пройдет на высоком организационном уровне. Стать участниками мировых соревнований смогут три кубанских спортсмена, если покажут лучшие результаты на отборочных турах», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Чемпионат под эгидой Международной шахматной федерации проводится с 2000 года. В 2021 году его планируют провести с 10 июля по 8 августа. Ожидается участие 309 сильнейших шахматистов мира.