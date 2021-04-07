Донецк, , 13:34 — REGNUM Донбасс ощущает свою ответственность за судьбу русских на Украине. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Он рассказал, что за минувшие четыре года около 80 тыс. человек, с территории, подконтрольной Украине, получили материальную и иную помощь от властей ДНР.

«Сейчас данная программа будет действовать на всю территорию Украины. Касаться она будет русских и русскоговорящих», — отметил Пушилин.

По его словам, гуманитарная программа будет включать в себя помощь учителям русского языка и литературы.

«Это наша с вами ответственность… русский человек — он и в своём доме должен сделать хорошо, и помочь другому, иначе он теряет своё самосознание», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин подверг критике деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Он заявил, что представители миссии заняли однобокую, проукраинскую позицию и призвал ОБСЕ выполнять функции нейтрального посредника между Донбассом и Украиной.

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