Иркутск, 7 апреля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Медицинские отходы класса Б (ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удалённые во время операций) обнаружились в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Как сообщает ГТРК «Иркутск», опасные отходы утилизируют с нарушением транспортировки на необорудованной территории промышленной базы.

ГТРК «Иркутск» Так в Иркутске утилизируют ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удалённые во время операции

Эту информацию журналистам подтвердил генеральный директор компании по утилизации медицинских отходов Алексей Чарусов. Но в территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что никаких жалоб на компанию, которая утилизирует отходы нескольких медучреждений Иркутска с начала 2021 года, не поступило.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с утилизации медицинских отходов существуют во многих регионах. Это только в СанПиН всё гладко и понятно: классы отходов, способы обеззараживания и утилизации, а на практике всё гораздо страшнее.

К примеру, алтайский кочегар Славик (как он себя называет) с некоторых пор лучше всех знает, что у выражения «человеческое тепло» есть ещё один, весьма изощрённый смысл. «Человечину», привезённую медиками из соседней районной больницы, ему приходится сжигать в обычной сельской котельной, отапливающей помещение дома престарелых в Алтайском крае.

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