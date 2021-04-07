Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Государственный Эрмитаж изыскал возможность для дальнейшего расширения системы льгот при посещении музея. С 1 мая в музее вводится специальная цена для студентов, детей и инвалидов 1 и 2 группы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 апреля сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, входной билет в главный корпус музея для детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью с 1 мая обойдется в 300 рублей.

«Вход в Главный штаб на ближайшие полгода точно будет бесплатным», — добавил Пиотровский.

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