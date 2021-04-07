Казань, , 14:13 — REGNUM В органах службы занятости Татарии по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 25 843 безработных, что меньше показателя прошлой недели на 726 человек. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 1,28% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

Вакантными на сегодняшний день остаются 44 998 мест. За неделю работодатели предложили еще 3015 вакантных рабочих мест.

Из числа новых безработных 644 человека ранее вели трудовую деятельность, 37 жителей приобрели статус безработного в связи с ликвидацией организации либо с сокращением численности работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ситуация на рынке труда стабилизируется. Так, на 1 апреля число зарегистрированных безработных в стране снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в феврале снизился на 0,1 процентный пункт — с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале составило 4,24 миллиона человек.

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