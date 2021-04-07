7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В посольстве Соединенных Штатов Америки на Украине пообещали, что Украина может получить холодильники для хранения вакцины от коронавируса компании Pfizer, которые могут быть переданы через Агентство США по международному развитию (USAID). На Украине интересуются, что нужно будет отдать взамен за холодильники?

Оксана Переможенко, , 19:22 — REGNUM Украина может получить холодильники для хранения вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Холодильники могут быть переданы через Агентство США по международному развитию (USAID).

Петля помощи Иван Шилов © ИА REGNUM

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В связи с этим у жителей страны так же, как и в случае с будущими поставками вакцины компании Pfizer, возникли вопросы. В целом под сообщением посольства США на Украине в социальной сети Facebook читатели отметили неспособность нынешней власти самостоятельно решить вопрос с холодильным оборудованием для вакцины.

«Спасательный круг для болванов с квартала», — прокомментировал Петр Константинович, подразумевая под «кварталом» студию «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Этого мало. Нужно еще организовать наблюдение за тем, кому это все вколят. Потому что разойдется по «спецзаказам», — добавила Виктория П.

«Правительство Зеленского — полные де*енераты, и организовать логистику такого уровня не смогли бы никак», — считает Тарас Вел.

Своим мнением в связи с обещанием посольства США также поделились читатели Telegram-канала украинского журналиста Максима Назарова.

«Берите «Спутник» — не пожалеете», — порекомендовал Андрей Б.

«Хотели бы, да хотелку им скрутили», — ответила Андрею Б. Галина.

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«А мы хотим «Спутник»!!!» — настаивает Ксения Л.

«Раньше ракеты в космос запускали, а теперь холодильники по миру просим. Г — гиднисть (в переводе с украинского языка достоинство — О. П.)!» — отметил Александр.

«Интересно, а что взамен надо будет отдать? Эти наши «друзья» ничего просто так не делают… Боюсь, цена за эти холодильники будет очень высокой», — выразил опасения Kyrortnik.

«Если [холодильники] такие же, как джавелины (американский противотанковый ракетный комплекс О. П.) — то опять перемога (победа — О. П.)», —иронически отметил Александр Д.

«За холодильники потребуют наступления на Донбасс», — ответила Лора.

«Стоп-стоп, по какой цене будут холодильники? Вот главный вопрос», — отметил также Dima B.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

«А за холодильники мы что отдадим, Галицию?» — сыронизировал Александр В.

«Это когда ребёнку говорят «на тебе манную кашу», а он говорит «нет, не буду, хочу колбасу!» Это я к тому, что пора слушать людей, а не идиотов! Люди хотят «Спутник V», а не всякую там мочу негров…», — резюмировал АЛЕКСАНДР.

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Напомним, жители страны также имеют к министерству здравоохранения вопросы касательно сроков поставок вакцины от коронавируса компании Pfizer.