Анкара, , 13:28 — REGNUM Во время переговоров председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прошли накануне в Анкаре, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула. Об этом 7 апреля сообщает The Washington Post.

На обнародованных в интернете кадрах видно, что в зале заседаний в Анкаре было только два стула, один из которых занял Мишель, а второй — турецкий лидер.

В результате этого фон дер Ляйен вынуждена была сесть на диван напротив главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, занимающего более низкий ранг по дипломатическому протоколу.

При этом, как отмечает издание, по принятым нормам, в ходе таких переговоров это место как правило отводят переводчикам и другим участникам встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.