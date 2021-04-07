Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров признался, что «ничего не понял» в тексте скандальной песни исполнительницы Манижи, но в целом высказался в негативном ключе об этой композиции, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021».

"Где шоу-бизнес, где «Евровидение» ‑ и где полковник?, — заявил 7 апреля журналистам Вячеслав Макаров, имеющий соответствующее воинское звание. — Для меня это совсем другая планета».

Говоря о тексте песни Манижи, спикер отметил: «Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться и тихо-тихо перейти или к буйному, или к тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего и не понял. Больше не хочу возвращаться к этому вопросу, комментировать этот бред».

Как сообщало ИА REGNUM, Россию на конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha — Манижа Сангин, 29-летняя уроженка Душанбе, российская и таджикская рэп-исполнительница. Она исполнит песню под названием «Русская женщина». Песню Манижи на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды проверит Следственный комитет РФ.

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