Джакарта, , 13:21 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4860 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 7 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 547 376 носителей коронавируса.

За сутки коронавирус в Индонезии смогли побороть 5769 человек. Всего в Индонезии выздоровели 1 391 742 человека.

Число пациентов, умерших от COVID-19, также продолжает расти. В период с 6 по 7 апреля 2021 года 87 пациентов с COVID-19 умерли. Всего эпидемия унесла жизни 42 064 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 113 570 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии нацелено на вторую фазу программы вакцинации, ориентированной на людей старше 60 лет, которая должна быть завершена к концу июня 2021 года.

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