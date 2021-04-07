Москва, , 13:21 — REGNUM Правительство РФ намерено ввести еще один критерий по определению бедности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках отчета в Госдуме.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Я знаю, что правительство еще рассматривает ввести еще один критерий по как раз уровню бедности на основе этого подхода, который будет чуть-чуть отличаться, но мы пока еще его не видели», — сказал Кудрин.

Обновленное законодательство, по его мнению, «позволит быстрее наращивать или повышать уровень прожиточного минимума и тем самым подтолкнет и регионы, и наши федеральные органы к наращиванию зарплаты».

Новый порядок, говорит Кудрин, «позволяет определять бедность, он рационален».

«То что он не коррелирует в каждый момент с потребительской корзиной, не является крупным недостатком», — полагает он.

Двукратного снижения уровня бедности в России можно добиться раньше, чем к 2030 году, заявил ранее Кудрин.

Читайте также: Кудрин рассказал о сценарии ускоренной борьбы с бедностью

Переход на новый расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России позволит правительству фальсифицировать статистику по бедным, заявил ранее депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ),