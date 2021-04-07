Архангельск, , 13:20 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус подтвердили у 80 человек. Более половины заболевших — жители областного центра.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе, случаи заболевания также выявлены в Вельском, Котласском, Приморском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2 271 человек.

По данным штаба, с начала пандемии в регионе переболели более 58 тысяч человек, 835 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали уже более 50 тысяч человек.