Волгоград, , 13:21 — REGNUM В Волгоградской области 7 апреля подтверждено 107 случаев заражения коронавируса, что на девять меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2243 человека, скончались осложнений четыре пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлены 54 406 носителей коронавируса. Выздоровели 52 070 человек, в том числе 104 пациента завершили лечение за последние сутки. В ковид-госпиталях находятся 2224 взрослых и 19 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1350 пациентов.

Зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов, умерших от осложнений на фоне инфекции. Всего в регионе зафиксировано 986 смертельных случаев СОVID-19.