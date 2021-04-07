Ярославль, , 13:19 — REGNUM Заподозренный в коррупции первый заместитель главы Богородского городского округа Московской области Эдуард Гребенщиков находится под домашним арестом в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Эдуард Гребенщиков Yarregion.ru

Как стало известно ИА REGNUM, Гребенщиков не живёт в Ярославле, но ему разрешили снять здесь квартиру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до декабря 2018 года чиновник работал замглавы руководителя аппарата правительства области. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

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