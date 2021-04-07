Ярославль, 7 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Заподозренный в коррупции первый заместитель главы Богородского городского округа Московской области Эдуард Гребенщиков находится под домашним арестом в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Yarregion.ru Эдуард Гребенщиков

Как стало известно ИА REGNUM, Гребенщиков не живёт в Ярославле, но ему разрешили снять здесь квартиру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до декабря 2018 года чиновник работал замглавы руководителя аппарата правительства области. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.