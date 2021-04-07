Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди решил привиться российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом 7 апреля заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров, сообщает издание Tengrinews.

«Министр будет прививаться, потому что президент призвал при первой же возможности вакцинироваться», — сказал представитель МИД. По его словам, выбор пал на вакцину «Спутник V», так как она есть в наличии в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник V». Пресс-секретарь главы государства Берик Уали сказал, что после прививки Токаев чувствует себя хорошо.

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