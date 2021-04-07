Частинский район, Пермский край, , 13:16 — REGNUM В Пермском крае состояние автомобильного моста через реку Частая оценивается как предаварийное. Прокуратура инициировала иск и потребовала обязать чиновников привести инженерное сооружение в порядок, сообщает краевой надзорное ведомство.

Стоит отметить, что мостовой переход через реку Частая автомобильной дороги Большая Соснова — Частые — Меркуши является единственной транспортной артерией, соединяющей административный центр Частинского муниципального округа с населенными пунктами, в которых проживают более 1300 жителей.

Ранее разработана смета стоимости проекта строительства моста. В ценах третьего квартала 2019 года расходы составляли 55 млн рублей. Но далее никаких действий чиновники не предприняли. Не последовало реакции администрации и после представления прокуратуры.

Прокурор района обратился в Большесосновский районный суд Пермского края с требованием обязать администрацию округа привести капитальный ремонт мостового перехода. Суд удовлетворил эти требования. Мосты должны отремонтировать до сентября 2021 года.