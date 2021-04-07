Липецк, , 13:15 — REGNUM В Липецке в отношении водителя мультимобиля, насмерть сбившего пешехода, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Спецмашина 1 апреля чистила тротуар на проспекте Победы. Водитель сбил на 81-летнюю женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм она скончалась на месте.

Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по городу Липецку было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначены экспертизы.

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