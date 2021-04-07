Самара, , 13:20 — REGNUM 198 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 57 131 случай заражения этой инфекцией. При этом по области была констатирована смерть 1166 человек с COVID-19, в том числе в минувшие сутки скончались 10 таких пациентов: 56-летний, 70-летний, 84-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 71-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания, 73-летний мужчина, страдавший онкологическим заболеванием. Также скончались 70-летняя, 72-летняя, две 83-летние и 84-летняя женщины с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 53 896 человек, в том числе победили эту инфекцию в минувшие 24 часа 208 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 апреля в регионе был выявлен 201 случай заражения коронавирусом.