Москва, , 13:35 — REGNUM Административное ограничение цен нужно отменить как можно скорее, вместо этого рассмотреть демпфер как механизм сглаживания волатильности по различным товарам. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 7 апреля на форуме Московской биржи.

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Госрегулирование цен, отметила она, искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства. А вот демпферы показали себя эффективно на рынке нефтепродуктов, и таким путём можно смягчать волатильность по многим товарам.

«Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное — демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм», — добавила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России были заключены соглашения о стабилизации цен на отечественные сахар и подсолнечное масло.

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