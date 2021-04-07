Челябинск, , 13:12 — REGNUM В Челябинской области одна из местных жительниц заподозрена в мошенничестве на 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2020 году 33-летняя гражданка направила в областное минобразования пакет документов на участие в федеральной госпрограмме и приложила копию фиктивного диплома о высшем профессиональном педагогическом образовании. Её признали участницей программы, заключили с ней трудового договора на работу в одной из сельских средних школ и перевели компенсационную единовременную выплату в размере 1 млн. рублей.

Когда женщина получила деньги, то предоставила в школу фиктивный больничный лист и затем перестала отвечать на звонки. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Идут следственные действия.